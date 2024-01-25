«Спортивная студенческая ночь 2024» пройдет в Саратове 25 января

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В День студента регион примет участие во Всероссийском фестивале «Спортивная студенческая ночь 2024».Ключевым местом притяжения студенческой молодежи станет ЛДС «Кристалл». Для всех любителей спорта в 20:00 состоится эстафета среди команд вузов, а сразу после – массовые катания.Также массовые студенческие катания пройдут в ФОК «Заводской», «Кристаллик», «Айсберг» г.Энгельса и ФОК им. А. Коваленко в г.Балаково с 20:30 до 21:45.Вход на ледовые объекты при предъявлении студенческого билета бесплатный. Для удобства посетителей имеется прокат коньков.