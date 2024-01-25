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Стартует набор по федеральной программе «Земский учитель»

Новости
Стартует набор по федеральной программе «Земский учитель»

С 1 февраля по 28 апреля в Саратовской области будет осуществляться прием документов от претендентов на вакантные должности учителей в образовательных организациях сельской местности по федеральной программе «Земский учитель».

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней могут принять участие педагоги, переезжающие на работу в села и малые города, с населением до 50 тысяч человек. Победителям конкурсного отбора выплачивается единовременно 1 миллион рублей подъемных средств.

«Программа позволяет оказать поддержку педагогическому сообществу региона и привлечь молодых квалифицированных учителей в школы сельской местности. Такое решение позволит обеспечить равенство образования детей в городских и сельских школах», - отметил заместитель Председателя Правительства области- министр образования области Михаил Орлов.

Среди главных условий предоставления компенсационной выплаты – трудоустройство и работа в сельской школе не менее пяти лет с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Кроме того, претендент должен быть в возрасте до 55 лет и иметь профильное образование.

Перечень вакансий, а также правила подачи документов представлены на сайте https://zemteacher.apkpro.ru/