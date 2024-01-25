Год семьи: в Саратовской области семьи с детьми получают 13 видов различных денежных выплат

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В Саратовской области более 55 тысяч семей с детьми получают 13 видов различных денежных выплат. По инициативе главы региона Романа Бусаргина в регионе сложилась практика расширения уже действующих мер региональной поддержки и введения новых. При этом особое внимание уделяется многодетным семьям. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов на пресс-конференции, приуроченной к Году семьи.Региональный материнский капитал, на который имеют право семьи с тремя и более детьми, в размере свыше 127 тысяч рублей в прошлом году получили более чем 2 тысячи семей. Его направления расширяются с учетом запросов родительского сообщества.Ежегодно порядка 6,5 тысячи многодетных семей пользуются ежемесячной компенсацией расходов на коммунальные услуги.Увеличена выплата на школьную форму для детей из многодетных семей с невысоким уровнем дохода. Ежегодно такую поддержку получают более 7 тысяч семей.С октября 2023 года многодетным семьям независимо от дохода семьи предоставлено право на получение компенсации в размере 50% от расходов на оплату обучения ребенка по очной форме в организациях среднего профессионального образования области. Этой мерой поддержки на сегодняшний день воспользовались почти 250 семей.Также в регионе введена новая мера – субсидия в размере до 100 тысяч рублей на покупку и установку газоиспользующего оборудования, и расширен круг получателей компенсации за газификацию. В прошлом году этой помощью воспользовались, в том числе, 59 многодетных семей и семей с невысоким уровнем дохода.В прошлом году принят закон, учитывающий в составе многодетных семей детей до 23 лет, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о прохождении военной службы для участия в СВО.Необходимо отметить, что многодетные семьи входят также в льготные категории, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В 2023 году услугами бесплатных адвокатов - участников системы воспользовались 107 многодетных родителей. Порядка 30 тысяч обращений ежегодно поступает в службу детского телефона доверия по экстренной круглосуточной анонимной и бесплатной психологической помощи детям и родителям.Отдельное направление – право на бесплатный и льготный проезд по льготным транспортным картам. В прошлом году, например, школьники совершили 5,5 млн льготных поездок.Кроме того, министр труда и социальной защиты области напомнил о возможности трудоустройства и профессионального обучения многодетных родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.Национальный проект «Демография» помог пройти профессиональное обучение 543 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет, и 317 женщинам, не состоящим в трудовых отношениях и воспитывающим детей дошкольного возраста.«Поддержка семей с детьми – приоритетное направление деятельности регионального министерства труда и социальной защиты. Выстроенная система мер федеральной и региональной поддержки по различным направлениям и жизненным ситуациям помогает семьям нашего региона чувствовать защиту государства. А принятие Указа Президента Владимира Владимировича Путина «О мерах социальной поддержки многодетных семей» даст новый импульс для их совершенствования», - подчеркнул Денис Давыдов.