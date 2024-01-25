В Саратове появится памятник российскому флотоводцу Федору Ушакову

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Скульптура адмирала Федора Ушакова будет установлена на Набережной Космонавтов в Саратове. Место для нового памятника обсудили на совещании с губернатором Романом Бусаргиным. Монумент по итогам проведения слушаний городской комиссией предлагается расположить на втором ярусе набережной рядом со спуском по улице Некрасова.Губернатор поддержал инициативу саратовских общественников по установке памятника флотоводцу. Они взяли на себя все затраты по изготовлению и монтажу скульптуры. Монумент будет вылит из бронзы в мастерской города Красноуфимска Свердловской области по эскизу известного саратовского скульптора Андрея Щербакова. Сейчас ведутся работы по его изготовлению. Общая высота памятника вместе с постаментом составит порядка 5 метров, а вес - 10 тонн.«Общественные деятели большое внимание уделяют сохранению исторической правды и патриотическому воспитанию молодежи. Этот проект – пример бережного отношения к истории нашей Родины. Адмирал Ушаков является по-настоящему выдающейся личностью, он оказал огромное влияние на развитие военно-морского флота нашей страны», - подчеркнул Роман Бусаргин.Адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом (1790–1798) и русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798–1800). Российский флотоводец выиграл 43 сражения, не потеряв ни одного корабля в боях. В 2001 году причислен Русской православной церковью к лику святых как праведный воин.Саратов имеет непосредственное отношение к развитию ВМФ."Установить в Саратове памятник Федору Ушакову – это замечательная идея! Его вклад в развитие российского флота и защиту Родины нельзя недооценивать.Заслуги Ушакова в развитии российского флота и формировании морской силы страны необходимы для понимания и оценки современной геополитической ситуации и обеспечения национального безопасности.Памятник будет стоять в нашем городе Саратове, который имеет непосредственное отношение к развитию военно-морского флота своими конструкторами, изобретениями. Монумент будет своеобразным напоминанием каждому о великой истории и наших достижениях. Это будет важным шагом в сохранении и передаче потомкам исторического наследия и воспитании гражданской и патриотической идентичности".Эту идею поддержал и– Саратов, конечно, не морской город, и в нём не бывал адмирал Ушаков, но он очень тесно связан с русским флотом, символ которого – Фёдор Ушаков, – говорит Виктор Токарев, директор Государственного архива Саратовской области, член Саратовского морского собрания, капитан 2 ранга запаса. «Во-первых, в годы Великой отечественной войны отсюда уходили наши земляки в юнги Северного флота, во-вторых, в Энгельсе было военно-морское училище, а самое главное – люди, внесшие большой вклад и связавшие свою жизнь с военно-морским флотом, родились у нас. Среди них кораблестроитель и создатель подводных лодок Владимир Перегудов. Созданные по его проектам подводные лодки принимали участие в ВОВ. Его детище – и первая атомная лодка Советского Союза. Академик Валентин Пашин, уроженец села Алексеевка Хвалынского района, приложил массу усилий для создания современных подводных лодок российского флота, стал Героем РФ. Он много лет руководил Крыловским государственным научным центром – одним из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования судов.По его словам, выбранная локация установки памятника флотоводцу Федору Ушакову на Набережной Космонавтов – логичное решение. Ведь это ближайшее место к воде, а для саратовцев Волга – именно та ниточка, которая соединяет город с морем.