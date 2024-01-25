Масштабный ремонт 50 Домов культуры в Саратовской области продолжится в 2024 году

просмотров: 176

В новом году программа по ремонту 50 домов культуры активно продолжается. Планируется восстановить самую массовую сеть сельских домов культуры и библиотек.Напомним, региональная программа по ремонту 50 Домов культуры была предложена летом 2021 года председателем Государственной думы В.В. Володиным, второй раз она продлевается по решению главы региона Романа Бусаргина.Как и за два прошлых года, основу проекта составили сельские дома культуры в отдаленных поселках, но в списке оказались и крупные объекты.Семь домов культуры отремонтируют в Саратове: Городской дом культуры национального творчества (г.Саратов, пл.им.Орджоникидзе, Городской Дом культуры «Звезда» (г.Саратов, 2-й Московский проезд, 3), «Клуб «Солнечный» (г.Саратов, ул.Электронная, 10), ДК с.Клещевка, ДК с.Пристанное, ДК Романтик, ДК с.Усть-Курдюм.Еще шесть домов культуры – в Энгельсском районе: ДД «Ленинский» с.Ленинское, ДД «Прилужненский» п.Прилужный, ДК «Узморский» с.Узморье, ДД «Покровский» с.Зелёный Дол, ДД «Безымянский» с.Безымянное, ДК «Бурненский» п.Бурный Саратове и в Энгельссском районе.– Одной из главных проблем для этих зданий является состояние кровли, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - В 2024 году проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних помещений, залов, костюмерных, входной группы, замена оконных боков, ремонт и утепление фасада.Местные жители и работники культуры вдохновлены успехами губернаторской программы по ежегодному ремонту 50 ДК. Люди искренне гордятся, что их сельские клубы становятся самыми настоящими очагами культуры. «Мы рассчитываем на продолжение данной программы, и уверены, что благодаря вниманию губернатора и таким возрождающим проектам, сельские клубы будут развиваться и процветать», - подтверждают жители районов.Клубные работники уже отремонтированных по программе ДК подчеркнули, что под новыми крышами в теплых уютных зданиях успешно организован культурный досуг и еще больше жителей становятся участниками праздников и творческих мероприятий, а у молодежи реализуются перспективы и планы.