Почтальоны доставят ветеранам области поздравления Президента России с 80-летием снятия блокады Ленинграда

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Почта России доставит ветеранам Великой Отечественной войны персональные поздравления Президента Российской Федерации с 80-летием снятия блокады Ленинграда.Со 22 по 27 января почтальоны вручат около 60 000 писем лично в руки почётным адресатам, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Житель блокадного Ленинграда». В Саратовской области такие письма получат 99 человек.Сотрудники Почты приложат все усилия, чтобы ветераны получили значимые письма. При необходимости специалисты Почты России уточнят новое место жительства ветерана и доставят поздравление по актуальному адресу. Если получателя не окажется дома, письмо будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц, а почтальон в течение этого времени будет регулярно повторять попытки доставить поздравления.