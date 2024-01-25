В энгельсском микрорайоне Шурова гора появится поликлиника

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в прошлом году дал поручение минздраву внести изменения в программу, и сейчас проектно-сметная документация уже проходит экспертизу. В скором времени в микрорайоне будет проживать более 20 тыс человек. Медицинская помощь жителям микрорайона оказывается Энгельсской городской поликлиникой №1.«Коллектив поликлиники и жители района рады такому решению Губернатора. Наша поликлиника обслуживает порядка 46 тыс. жителей. Для такого густонаселенного района мощностей нашего медучреждения, которое уже сейчас обслуживает новоселов Шуровой горы, не хватает. Новая поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, это позволит закрыть имеющиеся потребности. Строительство начнется в самое ближайшее время», - отметила главный врач поликлиники Ольга Емельяненко.