В Базарно-Карабулакском районе заготавливают семена сосны для будущих лесопосадок

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В Саратовской области активно реализуется региональный проект «Сохранение лесов» национального проекта Президента России Владимира Путина «Экология», где заготовка семян играет важную роль в восстановлении, сохранении и увеличении лесов нашего региона.На территории лесхоза на Саратовской межрайонной лесосеменной станции в Базарно-Карабулакском районе специалисты показали процесс заготовления семян сосны обыкновенной для будущих лесопосадок.«На три решетки загружают сосновые шишки. При температуре в 55-56 градусов они просушиваются. Рабочий цикл от загрузки до выхода семян составляет 36 часов. Работа идет в круглосуточном и безостановочном режиме. После выхода семян из барабана их подвергают очистке на специальных машинах», - рассказал главный инженер по лесопользованию Виктор Зарубин.Он уточнил, что сосновые шишки принимают от лесхозов области, а возвращают им подготовленные к посадкам семена.Осенью и зимой лесхозы заготовили 5 тонн шишек сосны. Заготовка проводилась на территории лесов Базарно-Карабулакского, Балашовского, Красноармейского, Черкасского и Ширококарамышского лесничеств.Сколько получится семян, определится по результатам контрольной сушки. После окончания переработки их отправят на лесосеменную станцию для определения класса качества. От него зависит норма высева в питомниках.Как правило, семена, заготовленные в лесном фонде в молодняках первого бонитета, имеют 1 класс качества, что положительно сказывается на качестве новых лесов.Надо отметить, что в этом году объем собранных шишек небольшой, и это связано с цикличностью плодоношения сосны обыкновенной. Однако семян для посадок текущего года хватит. Шишкосушилка совмещена с механизированным складом для хранения семян, где находится «страховой фонд» в объеме более 76 кг. Он формируется как запасной объем семян. В страховой фонд закладывают и хранят семена сосны только первого класса качества.«Для обеспечения лесокультурных работ качественным посадочным материалом в области имеется 12 действующих лесных питомников общей площадью 126 гектаров. В прошлом году площадь посевов в лесных питомниках увеличена до 21 га, из них 13,4 га сосны и 7,2 га лиственные породы. В 2022 году выращено более 6 миллионов штук стандартных сеянцев, в прошлом году было выращено около 8 миллионов штук сеянцев. В текущем году планируем вырастить более 10 миллионов», - поставил задачу министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.