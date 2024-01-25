25 ЯНВАРЯ 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 января
В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП
17:00 | 25 января
В Саратовской области льготы для многодетных семей приведут в соответствие с Указом Президента
16:00 | 25 января
В Год семьи в области планируется открытие очередного пункта проката предметов для ухода за детьми до трех лет
15:41 | 25 января
В Саратовской области –одна из самых низких инфляций в ПФО
15:00 | 25 января
В регионе будет капитально отремонтировано 7 медицинских учреждений
14:15 | 25 января
Специалисты госветслужбы приступили к профилактическим ветеринарным мероприятиям
11:00 | 25 января
«Спортивная студенческая ночь 2024» пройдет в Саратове 25 января
11:00 | 25 января
Стартует набор по федеральной программе «Земский учитель»
10:00 | 25 января
Год семьи: в Саратовской области семьи с детьми получают 13 видов различных денежных выплат
09:00 | 25 января
В Саратове появится памятник российскому флотоводцу Федору Ушакову
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жители региона могут побороться за премию «Хрустальный компас»

Новости
Жители региона могут побороться за премию «Хрустальный компас»

В двенадцатый раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Эта престижная международная награда вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны, приумножение её национального достояния и интеллектуального богатства.

Конкурс проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества.

За 11 лет на соискание премии выдвинуты 3720 проектов из 45 стран мира, а в специальной номинации «Признание общественности» приняли участие более 2,5 млн человек.

Заявки можно направить в следующих номинациях: