Жители региона могут побороться за премию «Хрустальный компас»

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В двенадцатый раз проходит конкурс на соискание Национальной премии «Хрустальный компас». Эта престижная международная награда вручается за выдающиеся достижения современности и уникальные проекты в области науки и культуры, экспедиционной и просветительской деятельности, промышленности и общественной жизни, направленные на развитие нашей страны, приумножение её национального достояния и интеллектуального богатства.Конкурс проводится ежегодно под эгидой Русского географического общества.За 11 лет на соискание премии выдвинуты 3720 проектов из 45 стран мира, а в специальной номинации «Признание общественности» приняли участие более 2,5 млн человек.Заявки можно направить в следующих номинациях: