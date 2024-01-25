В Историческом парке откроется выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»

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Открытие состоится 25 января в 12.00. Выставка приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Новую мультимедийную экспозицию представляет проект «Россия — Моя история» в 20 исторических парках крупнейших городов страны. Партнером проекта является Российское общество «Знание». Контент подготовлен Музейно-выставочным центром «Россия – Моя история» (г. Санкт-Петербург) совместно с Архивным комитетом, Центральным государственным архивом кинофотодокументов (СПб), Центральным государственным архивом историко-политических документов.В рамках проекта представлены электронные образы документов и фотографий.Аккредитация на мероприятие представителей СМИ по телефону: +7 917 205 21 27 (Савина Анна Сергеевна, зав. отделом по взаимодействию со СМИ и общественным связям ГАУК СО «Исторический парк «Россия — Моя история»).