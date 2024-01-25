Спортсмен школы «РиФ» Денис Тарасов завоевал очередное золото на соревнованиях по плаванию

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В Дзержинске Нижегородской области завершились Всероссийские соревнования по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата памяти Заслуженного тренера России Вадима Морозова.Участие приняли более 40 спортсменов из пяти субъектов Российской Федерации. Областную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» представляли двукратные паралимпийские чемпионы Денис Тарасов и Константин Лисенков.Победителем Всероссийских соревнований на дистанции 50 метров вольным стилем стал Денис Тарасов. В той же дисциплине Константин Лисенков занял 5-е место.Подготовку спортсменов ведут заслуженный тренер России Светлана Борисовская и тренер-преподаватель Александра Гнусарева.