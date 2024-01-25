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Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл наградили юных талантливых вольских художниц

Новости
Валентина Матвиенко и Патриарх Кирилл наградили юных талантливых вольских художниц

Вчера в Москве в Совете Федерации председатель Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по окончании пленарного заседания XII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXII Международных образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» наградили победителей XIX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

В число победителей вошли две талантливые юные художницы из Детской школы искусств №5 Вольского муниципального района, ученицы Ирины Николаевны Шаповаловой:

- Ксения Савченко, победившая в номинации «Основная тематика», с работой «И жить торопится, и чувствовать спешит» - иллюстрацией к роману «Евгений Онегин»»;

- Феоктистова Алёна, победившая в номинации «Роспись по фарфору», с работой «Подруга дней моих суровых» - иллюстрацией к стихотворению «Няне».