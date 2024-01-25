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В Озинском районе собрали рекордный урожай

Новости
В Озинском районе собрали рекордный урожай

Губернатор Роман Бусаргин провел встречу с главой Озинского района Антониной Галяшкиной. Обсуждались итоги 2023 года, а также новые программы развития территории.

Антонина Галяшкина рассказала, что в прошлом году значительно выросли показатели социально-экономического развития района. В частности, увеличен индекс промышленного производства. Этого достигли благодаря активно реализующимся проектам в нефтегазовой отрасли. Кроме того, в районе собрали рекордный за последние несколько лет урожай зерна - 145 тыс. тонн. Как отметила Антонина Галяшкина, в планах увеличить посевные площади еще на 15 тыс. гектаров.

Еще одной темой встречи стала реализация крупных федеральных и региональных программ. В этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда», который инициировал Президентом Владимир Путин, планируется благоустройство общественных пространств в Озинках. В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» будет установлен детский спортивный игровой комплекс в селе Старые Озинки, а также проведено освещение в пяти населенных пунктах.

Муниципалитет также участвует в региональных программах. В районе будут модернизированы 2 средние школы и 2 школьных музея, 4 детских сада, 2 спортивных зала, один сельский дом культуры, и одно учреждение дополнительного образования.

В этом году в Озинках начнется строительство новой поликлиники. Проект реализуется в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Учреждение сможет принимать 150 пациентов в день, в том числе треть - в детском отделении. Губернатор отметил, что строительство новой поликлиники позволит улучшить качество медицинской помощи в районе:
«Качество и доступность первичного звена здравоохранения определяет уровень жизни населения. В Озинском районе наблюдается подъем основных показателей, исходя из итоговых цифр за 2023 год. Необходимо продолжать работу: создавать новые производства и развивать уже действующие, открывать рабочие места, благоустраивать общественные пространства. Для развития территорий действуют федеральные и региональные программы, от местной власти нужны инициативность и готовность их реализовывать».