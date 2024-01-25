В Саратовской консерватории совершат музыкальное путешествие по миру

25 ЯНВАРЯ 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 января
В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП
17:00 | 25 января
В Саратовской области льготы для многодетных семей приведут в соответствие с Указом Президента
16:00 | 25 января
В Год семьи в области планируется открытие очередного пункта проката предметов для ухода за детьми до трех лет
15:41 | 25 января
В Саратовской области –одна из самых низких инфляций в ПФО
15:00 | 25 января
В регионе будет капитально отремонтировано 7 медицинских учреждений
14:15 | 25 января
Специалисты госветслужбы приступили к профилактическим ветеринарным мероприятиям
11:00 | 25 января
«Спортивная студенческая ночь 2024» пройдет в Саратове 25 января
11:00 | 25 января
Стартует набор по федеральной программе «Земский учитель»
10:00 | 25 января
Год семьи: в Саратовской области семьи с детьми получают 13 видов различных денежных выплат
09:00 | 25 января
В Саратове появится памятник российскому флотоводцу Федору Ушакову
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратовской консерватории совершат музыкальное путешествие по миру

Новости / Культура
2 февраля в 18.30 в Большом зале Саратовской государственной консерватории в рамках проекта «Дорога к свету» состоится концерт-беседа «О странах и людях. Музыкальное путешествие по миру».



Зрители познакомятся с произведениями разных эпох и культур в рамках уникального сценического формата, сочетающего беседу, музыкально-поэтическое действо и просветительский рассказ.

Ведущая – незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, профессор, доктор искусствоведения Юлия Монастыршина.

В концерте примут участие восходящие звезды классической сцены, а также артисты с ограничениями по здоровью.