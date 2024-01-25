В Саратовской консерватории совершат музыкальное путешествие по миру

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Зрители познакомятся с произведениями разных эпох и культур в рамках уникального сценического формата, сочетающего беседу, музыкально-поэтическое действо и просветительский рассказ.Ведущая – незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, профессор, доктор искусствоведения Юлия Монастыршина.В концерте примут участие восходящие звезды классической сцены, а также артисты с ограничениями по здоровью.