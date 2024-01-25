В Саратовской консерватории совершат музыкальное путешествие по миру
2 февраля в 18.30 в Большом зале Саратовской государственной консерватории в рамках проекта «Дорога к свету» состоится концерт-беседа «О странах и людях. Музыкальное путешествие по миру».
Зрители познакомятся с произведениями разных эпох и культур в рамках уникального сценического формата, сочетающего беседу, музыкально-поэтическое действо и просветительский рассказ.
Ведущая – незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, профессор, доктор искусствоведения Юлия Монастыршина.
В концерте примут участие восходящие звезды классической сцены, а также артисты с ограничениями по здоровью.
Зрители познакомятся с произведениями разных эпох и культур в рамках уникального сценического формата, сочетающего беседу, музыкально-поэтическое действо и просветительский рассказ.
Ведущая – незрячая пианистка, лауреат международных конкурсов, профессор, доктор искусствоведения Юлия Монастыршина.
В концерте примут участие восходящие звезды классической сцены, а также артисты с ограничениями по здоровью.