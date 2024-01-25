Саратовская область вошла в ТОП-3 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

просмотров: 277

Всего на форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 10 тысяч предложений. Саратовская область вошла в ТОП-3 регионов по количеству поданных идей – более 800 проектов.Как отметили организаторы, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования.Напомним, что подать свою инициативу жители области могут до 31 января на платформе идея.росконгресс.рфСбор идей проходит по 7 тематическим направлениям:▪️Качество жизни населения▪️Развитие экономики и предпринимательства▪️Пространство для жизни▪️Эффективный труд и образование▪️Технологическое развитие▪️Экономика данных и цифровые решения▪️Эффективное государство