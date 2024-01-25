Саратовская область вошла в ТОП-3 регионов по количеству заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»
Всего на форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 10 тысяч предложений. Саратовская область вошла в ТОП-3 регионов по количеству поданных идей – более 800 проектов.
Как отметили организаторы, наиболее популярные предложения от представителей регионов касаются поддержки семей, материнства и многодетности, стимулирования предпринимателей к активному росту, развитию туристических территорий, качества школьного и профессионального образования.
Напомним, что подать свою инициативу жители области могут до 31 января на платформе идея.росконгресс.рф
Сбор идей проходит по 7 тематическим направлениям:
▪️Качество жизни населения
▪️Развитие экономики и предпринимательства
▪️Пространство для жизни
▪️Эффективный труд и образование
▪️Технологическое развитие
▪️Экономика данных и цифровые решения
▪️Эффективное государство