Саратовский педагог предложила создать Всероссийский родительский комитет на встрече с Президентом РФ
Владимир Путин проводит встречу с участниками и победителями Всероссийских семейных конкурсов
«Семья года» и «Это у нас семейное».
Среди гостей торжественной встречи – семья Каретниковых из Саратовской области. Их педагогическая династия началась ещё в 19 веке, а общий трудовой стаж составляет 455 лет.
Сегодня семейное дело продолжают отец, Дмитрий Каретников, основатель пяти команд КВН в своем регионе, и мама, Ульяна Каретникова, советник директора, участник проектов «Флагманы образования» и «Первый учитель» платформы «Россия – страна возможностей».
Изучение культуры родного края и семейных истоков, участие в творческих конкурсах, создание увлекательных видеофильмов, посещение краеведческих музеев – Ульяна Геннадьевна в Лицее г. Балашова стала наставником, который объединил детей, педагогов и родителей.
Советник директора рассказала об эффективной работе родительских активов и предложила создать Всероссийский родительский комитет, который продвигал бы инициативы на самом высоком уровне.
Президент поддержал идею педагога и отметил, что это будет интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, федеральными, региональными органами власти и родителями.
«Горжусь, что советники активно поддерживают поручения нашего Президента и воплощают в жизнь главные идеи наступившего года: сохранение семейных ценностей, воспитание в детях уважения к старшим, любви и взаимопомощи близким людям, стремление продолжать профессиональные династии и стать достойными гражданами России!», – поделился Александр Сергеевич Кудряшов, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».
Саратовскую область также представляет многодетная семья Шмидт из города Балаково, в которой семейные традиции продолжаются в детях и внуках. Мама является педагогом школы 28, а глава семейства трудится в пожарно-спасательной части также как и его отец. В семье воспитываются трое одаренных и творческих детей. Семья Шмидт - активные участники конкурсов и соревнований различных уровней, в этом году она является участником дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» - 2023.
«Семья года» и «Это у нас семейное».
Среди гостей торжественной встречи – семья Каретниковых из Саратовской области. Их педагогическая династия началась ещё в 19 веке, а общий трудовой стаж составляет 455 лет.
Сегодня семейное дело продолжают отец, Дмитрий Каретников, основатель пяти команд КВН в своем регионе, и мама, Ульяна Каретникова, советник директора, участник проектов «Флагманы образования» и «Первый учитель» платформы «Россия – страна возможностей».
Изучение культуры родного края и семейных истоков, участие в творческих конкурсах, создание увлекательных видеофильмов, посещение краеведческих музеев – Ульяна Геннадьевна в Лицее г. Балашова стала наставником, который объединил детей, педагогов и родителей.
Советник директора рассказала об эффективной работе родительских активов и предложила создать Всероссийский родительский комитет, который продвигал бы инициативы на самом высоком уровне.
Президент поддержал идею педагога и отметил, что это будет интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, федеральными, региональными органами власти и родителями.
«Горжусь, что советники активно поддерживают поручения нашего Президента и воплощают в жизнь главные идеи наступившего года: сохранение семейных ценностей, воспитание в детях уважения к старшим, любви и взаимопомощи близким людям, стремление продолжать профессиональные династии и стать достойными гражданами России!», – поделился Александр Сергеевич Кудряшов, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».
Саратовскую область также представляет многодетная семья Шмидт из города Балаково, в которой семейные традиции продолжаются в детях и внуках. Мама является педагогом школы 28, а глава семейства трудится в пожарно-спасательной части также как и его отец. В семье воспитываются трое одаренных и творческих детей. Семья Шмидт - активные участники конкурсов и соревнований различных уровней, в этом году она является участником дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное» - 2023.