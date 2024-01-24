Региональный проект поможет сохранить школу с богатой историей в Ртищеве

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В регионе продолжается реализация регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области». В этом году запланированы ремонтные работы в 102 школах области. По инициативе губернатора области Романа Бусаргина и при поддержке депутатов областной Думы в проекте также появилось новое направление – ремонт 100 школьных музеев и музейных комнат.В число участников проекта по ремонту 102 школ вошла средняя общеобразовательная школа № 7 им. Героя Советского Союза Трынина А.С. Ртищевского района.«Второе здание нашей школы имеет богатую историю, так как было построено еще в 1938 году. Здесь во времена Великой Отечественной войны дети занимались изготовлением обуви для наших солдат, затем здание принадлежало управлению железной дороги и только потом оно стало образовательным учреждением. Здание в хорошем состоянии, но кровля сделана из шифера, который уже пришел в негодность, возникла необходимость замены кровли полностью, что, конечно, является дорогостоящим видом работ и участие в региональном проекте позволит сохранить историческую ценность нашего района», - рассказала директор школы Елена Балабешкина.Большинство ремонтных работ в учреждениях проводится в период летних каникул, однако уже с марта возможно проводить внутренние работы, которые совместимы с учебным процессом, к примеру обновление школьных музеев.«До 1 февраля муниципальным районам рекомендуется разработать технические задания, а до 1 марта завершить конкурсные процедуры, чтобы приступить к ремонтным работам как можно раньше, однако качество работ должно быть в приоритете. Необходимо предусмотреть гарантию подрядчика, строительный надзор на объекте, а также привлечь к проверке качества работ родительскую общественность», - рассказал заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.