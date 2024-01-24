Саратовская область вошла в топ-30 субъектов по объему финансирования единой субсидии на развитие туризма

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82,1 млн рублей выделен Саратовской области по итогам отбора на предоставление единой субсидии на развитие туризма в 2024 году. Регион вошел в топ-30 субъектов с наибольшими объемами финансирования. Особенностью предоставления единой субсидии является то, что каждый регион распределяет ее самостоятельно, исходя из утвержденных Минэкономразвития РФ направлений использования.Субсидия может быть использована в рамках трех направлений:- государственная поддержка общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры;- поддержка и продвижение событийных мероприятий;- реализация проектов по развитию общественной территории муниципального образования.Таким образом, субсидия может быть выделена как бизнесу, так и муниципальным образованиям. Критерии соответствия мероприятий на предоставление финансирования были озвучены на рабочем совещании при министре культуры области.«Особый интерес у присутствующих вызвала поддержка событийных мероприятий, то есть фестивалей. Мероприятие должно соответствовать одновременно ряду критериев. В настоящее время разрабатывается ряд нормативных актов, регулирующих порядок отбора заявок на предоставление субсидий. Таким образом, отбор состоится уже в феврале. Дополнительно мы сообщим о старте заявочной кампании», - подчеркнула министр культуры области Наталия Щелканова.