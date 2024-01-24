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Более 57 тыс. упаковок лекарств для льготников поступило за прошедшую неделю на аптечный склад

Новости
Более 57 тыс. упаковок лекарств для льготников поступило за прошедшую неделю на аптечный склад


За прошедшую неделю на Саратовский аптечный склад поступило более 57000 упаковок различных льготных лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы, а также медикаменты, назначаемые в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий».

«В ближайшее время лекарственные препараты будут отгружены в аптечные организации области. Напоминаю, что по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждане могут обращаться на горячую линию министерства здравоохранения области по телефону 67-06-38», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.