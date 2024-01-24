Более 57 тыс. упаковок лекарств для льготников поступило за прошедшую неделю на аптечный склад

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За прошедшую неделю на Саратовский аптечный склад поступило более 57000 упаковок различных льготных лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, сахарного диабета, бронхиальной астмы, а также медикаменты, назначаемые в рамках федеральной программы «14 высокозатратных нозологий».«В ближайшее время лекарственные препараты будут отгружены в аптечные организации области. Напоминаю, что по вопросам льготного лекарственного обеспечения граждане могут обращаться на горячую линию министерства здравоохранения области по телефону 67-06-38», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.