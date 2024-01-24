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Школьникам р.п. Мокроус вручили Благодарственные письма за спасение человека

Новости
Школьникам р.п. Мокроус вручили Благодарственные письма за спасение человека


В р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области пожилая жительница районного центра поскользнулась неподалёку от дома и упала. Через время бабушку заметила проходившая мимо сотрудница централизованной клубной системы Тамара Рыбкина. Она позвала на помощь ребят, которые помогли поднять бабушку и отвести её домой, где Тамара Николаевна вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родственникам.

На торжественной линейке в школе №1 им. З.К. Пряхиной р.п. Мокроус вручили Благодарственные письма управления образования учащимся 9 «Б» класса Илье Волкову, 8 «А» класса Алексею Таранцу и 7 «Б» класса Виктору Березкину за спасение и оказание помощи 85-летней жительнице Мокроуса.

Родные бабушки поблагодарили Тамару Николаевну за чуткость и отзывчивость, выразили искренние слова признательности школьникам, а также их родителям за достойное воспитание детей.