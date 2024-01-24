Саратовская область – на 4 месте в ПФО по потребительским ценам на соленую сельдь и на 5 – на свежемороженую рыбу

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В отделе экономического анализа и предпринимательства регионального минсельхоза также уточнили, что Саратовская область находится на пятом месте в ПФО по доступности цены на свежемороженую рыбу.Кроме этого, как показывает анализ, за последнюю неделю в нашем регионе снизились потребительские цены на свинину, мясо кур, яйцо, сахар, гречку, вермишель, картофель и морковь.