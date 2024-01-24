Саратовская область – на 4 месте в ПФО по потребительским ценам на соленую сельдь и на 5 – на свежемороженую рыбу
Специалисты Центра агроаналитики Минсельхоза России провели мониторинг потребительских цен на соленую сельдь и филе из нее. Согласно полученным данным, наименьшую цену за 1 кг соленой сельди платят жители четырех регионов ПФО: Республик Мордовия и Удмуртия, Пензенской и Саратовской областей.
В отделе экономического анализа и предпринимательства регионального минсельхоза также уточнили, что Саратовская область находится на пятом месте в ПФО по доступности цены на свежемороженую рыбу.
Кроме этого, как показывает анализ, за последнюю неделю в нашем регионе снизились потребительские цены на свинину, мясо кур, яйцо, сахар, гречку, вермишель, картофель и морковь.
В отделе экономического анализа и предпринимательства регионального минсельхоза также уточнили, что Саратовская область находится на пятом месте в ПФО по доступности цены на свежемороженую рыбу.
Кроме этого, как показывает анализ, за последнюю неделю в нашем регионе снизились потребительские цены на свинину, мясо кур, яйцо, сахар, гречку, вермишель, картофель и морковь.