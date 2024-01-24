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Ветераны отметили День инженерных войск России
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Ветераны отметили День инженерных войск России

Новости
Ветераны отметили День инженерных войск России


В сквере «Верным сынам Отечества» города Энгельса состоялось мероприятие, посвященное Дню инженерных войск России. Ветераны-саперы провели встречу, поделились воспоминаниями о военной службе, возложили цветы к мемориалу «Верным сынам Отечества».

«Инженерные войска выполняют сложнейшие и опаснейшие задачи. Личный состав инженерных войск решает боевые задачи и в военное, и в мирное время. Разминирование местности и объектов, организация инженерных, противотанковых заграждений, устройство фортификационных сооружений, подготовка и содержание путей для продвижения войск – это неполный перечень задач, которые решают инженерные войска. Инженерные войска России принимали участие во всех без исключения военных конфликтах, в которых участвовала наша страна», - сообщил руководитель Саратовского областного отделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов.