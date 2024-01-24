В Минтрансе подвели итоги работы РНИЦ и рассказали, сколько комплексов фотовидеофиксации появится в 2024 году

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19 января прошел брифинг, на котором ведомство подвело итоги прошедшего года по теме «Нацпроект «Безопасные качественные дороги: снижение количества ДТП».Министр Алексей Петаев отметил, что нацроект инициирован Президентом России Владимиром Путиным. И с момента начала реализации нацпроекта в Саратовской области уже отремонтировано более 2000 километров региональных трасс. Но нацпроект «Безопасные качественные дороги» предусматривает не только ремонт трасс и мостов, но и направлен на снижение количества ДТП.В 2023 году на безопасность дорог регионального значения выделено более 260 млн руб., г. Саратову – более 38 млн рублей., г. Энгельсу – 3,5 млн рублей. То есть, более 300 млн.рублей. В этом году будет не меньшая сумма.На эти средства в регионе установили дорожные ограждения, светофоры с автономными светильниками, нанесли дорожную разметку на 2700 км дорог и т.д.Директор РНИЦ Евгений Остроумов добавил, что «Благодаря нацпроекту приобретены и введены в эксплуатацию 5 комплексов фотовидеофиксации, в том числе 3 мобильных комплекса, позволяющих осуществлять фиксацию нарушений ПДД в движении.Кроме того, в прошлом году по другой программе состоялось заключение долгосрочного государственного контракта на оказание услуг аренды оборудования фотовидеофиксации нарушений ПДД в количестве 300 единиц на сумму более 3,3 миллиардов рублей. В 2023 году все комплексы были доставлены в область, установлены и ведены в эксплуатацию».В 2024 году в рамках реализации национального проекта запланировано приобретение ещё 4 комплексов фотовидеофиксации.В настоящее время прорабатывается вопрос реализации инвестиционного проекта по увеличению количества оборудования фотовидеофиксации чтобы оснастить все аварийные участки федеральных автомобильных дорог. Такая мера, безусловно, скажется на уменьшении ДТП.