В регионе стартовал проект по обучению новых современных управленческих кадров в сфере образования

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Сегодня в Саратовском областном институте развития образования стартовал проект «Новой эпохе управления – новое поколение кадров».Первый заместитель министра образования области Елена Нерозя рассказала о принципиально новом подходе к формированию кадрового резерва управленческих кадров «отбор – обучение – назначение – сопровождение». Особый акцент был сделан на создании благоприятных условий для формирования кадрового резерва – принципиально новых, современных специалистов, обладающих определенными компетенциями, знаниями и, безусловно, практическим опытом.Ректор института Елена Губанова, подчеркнула, что на участников возлагается сложная, но интересная и ответственная задача - качественно подготовить управленческие кадры, которые не только пополнят кадровый резерв Саратовской области, но смогут вывести свои общеобразовательные организации на новый уровень проекта «Школа Минпросвещения России».«Программа, по которой будут обучаться участники, уникальна применением интенсивных технологий формирования управленческих компетенций руководителя образовательной организации, обучением в тренинговом режиме, а также тем, что для ее реализации задействованы лучшие эксперты в сфере управления из разных регионов и опытные результативные руководители Саратова. Участникам предстоит пройти индивидуальную стажировку с директором, посещать семинары и проходить различные диагностики. Это цикл мероприятий проекта, которые будут анонсированы в ближайшее время»,- отметила первый заместитель министра образования области Елена Нерозя.Сегодня дан старт не только проекту, но и дополнительной профессиональной программе «Хочу быть директором 64». Программа запускается впервые на территории региона и для ее реализации задействованы лучшие специалисты в сфере управления образованием: представители Правительства Саратовской области, органов местного самоуправления, опытные директора Московской, Калужской и Саратовской областей, представители научного сообщества Санкт-Петербурга и Саратова.