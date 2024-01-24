В Саратовской области выросло число предпринимателей

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По количеству субъектов МСП Саратовская область занимает 6 место в Приволжском федеральном округе, 22 место - в Российской Федерации.«Что касается индивидуальных предпринимателей, то в 2023 году прирост созданных ИП над ликвидированными составил более 4 тыс. единиц, создано – более 12 тыс., что практически в 4 раза превышает показатель 2022 года. Всего в области в прошлом году создано 13536 коммерческих организаций и ИП», - отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов.При этом по числу новых регистраций юрлиц в 2023 году по сравнению с 2022 годом Саратовская область занимает 4 место в ПФО с темпом роста 104,5%.Также министр подчеркнул, что по решению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в качестве дополнительной меры поддержки в октябре прошлого года был принят закон о налоговых преференциях при применении упрощенной системы налогообложения для впервые зарегистрированных на территории Саратовской области организаций и ИП. Льготные налоговые ставки для них составят с базой «доходы» - 2% вместо 6%, с базой «доходы» минус «расходы» - 7,5% вместо 15%. Данная мера поддержки будет стимулировать создание новых субъектов малого и среднего бизнеса и повлияет на положительную динамику развития бизнеса в регионе в текущем году.