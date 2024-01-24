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Агрохолдинг подарил волонтерам оборудование для проведения акций

Новости
Агрохолдинг подарил волонтерам оборудование для проведения акций


Саратовский городской Штаб детского актива «Крылья» получил в подарок от группы компаний «Саратов-Птица» оборудование и расходные материалы для проведения волонтерских акций. Ребята активно помогают в организации различных благотворительных городских мероприятий: игротек, квестов и соревнований для ребят из детских домов, посещают ветеранов, участвуют в проведении новогодних елок и других праздников.

Впервые агрохолдинг привлек юных волонтеров при проведении благотворительного праздника в детском доме. Затем они поучаствовали в организации новогодних елок для детей сотрудников птицефабрик. В дальнейших планах ГК – продолжить совместную работу. Руководитель детского актива, почётный работник общего образования Российской Федерации Татьяна Чуванова рассказала, что волонтерская работа формирует в ребятах активную жизненную позицию, неравнодушие и милосердие:

- Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Саратов-Птица», так как наш приоритет - участие в проектах, направленных на помощь и поддержку людей, – рассказала она. – Беспроводные колонки, чехлы для фотоаппарата и ноутбука были необходимы, чтобы проводить выездные мероприятия, которых в 2024 году, благодаря этому, будет намного больше!