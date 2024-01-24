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В День студенчества студенты художественного училища принесут клятву «боголюбовца»

Новости
В День студенчества студенты художественного училища принесут клятву «боголюбовца»

25 января в День российского студенчества состоится первое масштабное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения основателя Саратовского Радищевского музея и Саратовского художественного училища А.П. Боголюбова, «Наследники традиций Боголюбова».

- Впервые в Петровском зале Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева пройдет церемония посвящения в студенты Боголюбовского художественного училища, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Старшекурсники традиционно вручат студенческие билеты и зачётки первокурсникам. Будут представлены традиционные «боголюбовские» студенческие розыгрыши, напутствия, эпиграммы и конкурсы. Студенты-новобранцы торжественно принесут клятву «боголюбовца». Пройдет театрализованный ритуал «помазания» красками будущих художников. Ведь путь в профессии неразрывно связан с разноцветием красок, и эта яркая праздничная традиция призвана навек закрепить, сцементировать самостоятельный выбор с мечтами и ожиданиями!