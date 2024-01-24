Представители туротрасли смогут получить субсидию на развитие

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С октября 2022 года в министерстве культуры области создан отдел государственного регулирования туристской деятельности. За этот короткий период регион принял участие в ряде значимых федеральных проектов, а также стал участником национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.В 2024 году Губернатор Роман Бусаргин поставил перед отраслью ряд задач: цифровизация, инфраструктурное развитие, популяризация и продвижение туристического потенциала. Для эффективного решения этих вопросов было принято решение о создании постоянно действующего совещания при министре культуры области. Данный формат станет площадкой для открытого диалога представителей исполнительных органов и общественности, на которой можно обсудить проблемные вопросы и определить векторы развития.На первом совещании были подведены итоги реализации национальных проектов «Культура» и «Туризм и индустрия гостеприимства». Также участников ознакомили с новой мерой поддержки – единой субсидией на развитие туризма.«Участие в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» дало туристической отрасли региона мощный импульс для развития. В текущем году основной целью, поставленной перед этой сферой, является продвижение туристического потенциала Саратовской области: участие в выставках, реклама, проведение отраслевых мероприятий, реализация туристических проектов», - подвела итоги совещания министр культуры области Наталия Щелканова.