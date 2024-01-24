Кадеты изготовили окопные свечи для бойцов СВО

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В Саратовской области продолжается акция «Мы вместе».Воспитанники кадетской школы № 2 им. В.В. Талалихина под руководством офицера-воспитателя Николая Садыкова и классного руководителя Татьяны Аксашевой изготовили и отправили на передовую окопные свечи.Поддержку бойцам кадеты оказывают не в первый раз. В преддверии Дня Героев Отечества и Нового года ребята дружно писали поздравительные открытки, собирали предметы гигиены и теплые вещи, а также новогодние украшения для саратовских бойцов на передовой.