Нацпроект «Демография»: романовские пенсионеры осваивают творческую технику пирографии
Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения ведется работа творческих мастерских «Доброцентр». На сегодняшний день 34 учреждения соцобслуживания предлагают своим получателям данную социальную технологию.
Так, специалисты отделения срочного социального обслуживания комплексного центра Романовского района в рамках работы творческой мастерской обучили получателей соцуслуг выжиганию по дереву.
Для занятия был приготовлен набор базовых инструментов, которые необходимы для процесса выжигания.
«Выжигание по дереву или пирография – процесс нанесения рисунка на деревянную поверхность при помощи паяльника. Выжигание помогает пенсионерам снять напряжение и получить удовольствие от самого творческого процесса. А получившиеся рисунки можно повесить на стену, украсив свой дом, сделать подарок родным или своим друзьям», - рассказали в комплексном центре соцобслуживания Романовского района.
Благодаря национальному проекту «Демография» занятия в творческих мастерских «Доброцентр» будут доступны получателям услуг всех районов области к концу 2024 года.
Так, специалисты отделения срочного социального обслуживания комплексного центра Романовского района в рамках работы творческой мастерской обучили получателей соцуслуг выжиганию по дереву.
Для занятия был приготовлен набор базовых инструментов, которые необходимы для процесса выжигания.
«Выжигание по дереву или пирография – процесс нанесения рисунка на деревянную поверхность при помощи паяльника. Выжигание помогает пенсионерам снять напряжение и получить удовольствие от самого творческого процесса. А получившиеся рисунки можно повесить на стену, украсив свой дом, сделать подарок родным или своим друзьям», - рассказали в комплексном центре соцобслуживания Романовского района.
Благодаря национальному проекту «Демография» занятия в творческих мастерских «Доброцентр» будут доступны получателям услуг всех районов области к концу 2024 года.