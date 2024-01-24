Нацпроект «Демография»: романовские пенсионеры осваивают творческую технику пирографии

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Так, специалисты отделения срочного социального обслуживания комплексного центра Романовского района в рамках работы творческой мастерской обучили получателей соцуслуг выжиганию по дереву.Для занятия был приготовлен набор базовых инструментов, которые необходимы для процесса выжигания.«Выжигание по дереву или пирография – процесс нанесения рисунка на деревянную поверхность при помощи паяльника. Выжигание помогает пенсионерам снять напряжение и получить удовольствие от самого творческого процесса. А получившиеся рисунки можно повесить на стену, украсив свой дом, сделать подарок родным или своим друзьям», - рассказали в комплексном центре соцобслуживания Романовского района.Благодаря национальному проекту «Демография» занятия в творческих мастерских «Доброцентр» будут доступны получателям услуг всех районов области к концу 2024 года.