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Нацпроект «Демография»: романовские пенсионеры осваивают творческую технику пирографии

Новости
Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения ведется работа творческих мастерских «Доброцентр». На сегодняшний день 34 учреждения соцобслуживания предлагают своим получателям данную социальную технологию.
Нацпроект «Демография»: романовские пенсионеры осваивают творческую технику пирографии



Так, специалисты отделения срочного социального обслуживания комплексного центра Романовского района в рамках работы творческой мастерской обучили получателей соцуслуг выжиганию по дереву.

Для занятия был приготовлен набор базовых инструментов, которые необходимы для процесса выжигания.

«Выжигание по дереву или пирография – процесс нанесения рисунка на деревянную поверхность при помощи паяльника. Выжигание помогает пенсионерам снять напряжение и получить удовольствие от самого творческого процесса. А получившиеся рисунки можно повесить на стену, украсив свой дом, сделать подарок родным или своим друзьям», - рассказали в комплексном центре соцобслуживания Романовского района.

Благодаря национальному проекту «Демография» занятия в творческих мастерских «Доброцентр» будут доступны получателям услуг всех районов области к концу 2024 года.