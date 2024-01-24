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В Саратове наградили активистов проекта «Помоги найти Героя!»

Новости
В Саратове наградили активистов проекта «Помоги найти Героя!»


19 января на площадке саратовского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» прошла церемония награждения участников совместного проекта регионального министерства информации и массовых коммуникаций, благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» и редакции сайта  «Книга Памяти Саратовской области» «Помоги найти Героя!».

Награждение состоялось в рамках мероприятия, посвященного итогам работы сетевого издания в 2023 году. Встреча прошла с участием представителей правительства Саратовской области, Саратовской областной думы, общественных ветеранских и патриотических организаций, школьников и студентов.

Приветствуя собравшихся, министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов отметил:«У нас в области реализуется уникальный проект «Книга Памяти Саратовской области». Этот проект поддержан губернатором области Романом Бусаргиным. Сетевое издание Книги Памяти – это лишь часть нашей общей совместной работы. В этом году мы будем переформатировать печатную версию Книги Памяти. Так что дело её идейного вдохновителя, бессменного редактора, ветерана Великой Отечественной войны Георгия Васильевича Фролова живет.

И мне очень приятно, что в этот проект подключились школьники, студенты. Думаю, что далеко не каждый взрослый осознает важность и ценность исторической памяти, так как это осознает молодое поколение. Сколько тепла, доброты и внимания вы отдаете поисковому делу для того, чтобы память о героях жила и оставалась всегда в наших сердцах. Сегодня идет специальная военная операция и у нее тоже есть свои герои. И в нашей будущей Книге Памяти их имена обязательно будут отражены».

Благодарственные письма из рук министра «За активную работу по наполнению электронной Книги Памяти» получили студент 2 курса Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА Олег Стурза и ученица 11 класса средней школы №67 имени Янковского О.И. Софья Тептяева.

Награды от редакции Книги Памяти и благотворительного фонда «Неравнодушные сердца» были вручены учащимся саратовской гимназии №31, кадетам Саратовской кадетской школы-интерната №2 имени Талалихина В.В, поисковой группе средней школы села Павловка Марксовского района Саратовской области под руководством учителя английского языка Светланы Цацулиной, представителям энгельсского районного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Саратовской региональной молодежной поисковой общественной организации «Память» и другим активистам.

Благодарственные письма «За активное участие в проекте «Помоги найти Героя!» были вручены самым юным добровольным помощникам электронной Книги Памяти – ученице 5 класса лицея математики и информатики г. Саратова Вере Кулахметовой и ученику 5 класса саратовской  гимназии №3 Ивану Нестерову.

Ребята уже имеют опыт работы с архивными документами, вместе с родителями буквально по крупицам собирают информацию о героях Великой Отечественной войны из наградных листов, которые выложены на сайтах Минобороны РФ.

Заместитель председателя комитета по делам ветеранов Саратовской областной думы Вячеслав Калинин призвал юных участников встречи, которые пока не включились в поисковую работу, начать со своей семьи. Сам он в свое время именно так и сделал: настоящим открытием для Вячеслава стали воспоминания его дедушки - участника Великой Отечественной войны о суровых военных буднях.

Вручая заслуженные награды участникам проекта «Помоги найти Героя!», президент фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова поблагодарила юных и взрослых поисковиков за неравнодушие к памяти воинов Великой Отечественной войны, специальной военной операции и локальных военных конфликтов.

«Вы делаете большое и важное дело, сохраняете память защитников Отечества. В таком деле вы всегда сможете рассчитывать на нашу поддержку», – заверила Фетисова.