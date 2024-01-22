За 20 лет в регионе введено  порядка 26 млн квадратных метров жилья

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Заседание коллегии Минстроя России – одно из ключевых для отрасли мероприятий. В этом году оно впервые состоялось в пленарном формате.На мероприятии Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, а также представители бизнес-сообщества подвели итоги работы последних 20 лет.По завершении пленарного заседания Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совершил обход региональных стендов выставки.На стенде Саратовской области министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов представил итоги развития строительной отрасли нашего региона. «На территории Саратовской области в период с 2003 по 2023 год введено порядка 26 млн кв м. жилья, а также рамках строительства и реконструкции - 200 социальных объектов общей площадью более 700 тысяч кв. метров, проектной мощностью более 30 тысяч мест, для предоставления услуг в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры, в том числе:73 детских сада, 34 школы, 32 объекта здравоохранения, 61 объект культуры и массового спорта», - отметил Соколов.