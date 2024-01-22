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Областной киновидеоцентр запускает серию кинопоказов к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Новости
Областной киновидеоцентр запускает серию кинопоказов к 80-летию снятия блокады Ленинграда


Киновидеоцентр начинает цикл тематических киномероприятий для школьников «Великий подвиг Ленинграда». Преподаватели, студенты и учащиеся приглашаются на мероприятия «Один день из жизни Ленинградского школьника», «Война и дети», «Жизнь в блокадном Ленинграде» и другие.

Специалисты учреждения расскажут о Блокаде Ленинграда современным языком кинематографа.

Каждое киномероприятие завершится тематическим фильмом. Первым зрители увидят фильм «Спасти Ленинград» (2019, 12+, реж. А. Козлов) о встрече юных влюбленных на старой барже, которая должна перевести эвакуированных из Ленинграда людей через Ладожское озеро.

Еще можно будет увидеть картину «Мы смерти смотрели в лицо» (1980, 12+, реж. Н. Бирман) о балетмейстере, который разыскивает своих юных учеников в блокадном Ленинграде для выступления перед бойцами, защищающими город.