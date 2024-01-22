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Более 170 сельхозтоваропроизводителей представили продукцию на ярмарке на Театральной площади

Новости
Более 170 сельхозтоваропроизводителей представили продукцию на ярмарке на Театральной площади

Сегодня на Театральной площади Саратова проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Свою продукцию представляют 173 сельхозтоваропроизводителя более чем из 20 муниципальных районов области и города Саратова. Организовано более 230 торговых мест.

Более 170 сельхозтоваропроизводителей представили продукцию на ярмарке на Театральной площади

Напомним, в минувшую субботу, 13 января, ярмарочная торговля прошла в усеченном формате и была обусловлена низкой температурой воздуха.

20 января продажа всех продуктов, в том числе фруктов, овощей, яиц, некоторых видов молочной продукции возобновилась. К началу работы сегодняшней ярмарки было организовано семь точек по продаже яйца. Цена осталась прежней - 85 руб/десяток. Кроме того, в оперативном режиме была организована дополнительная поставка яйца с Покровской птицефабрики. Количество локаций по продаже яйца увеличено до девяти, в общей сложности посетителям ярмарки предложено более 170 000 штук яиц.

Более 170 сельхозтоваропроизводителей представили продукцию на ярмарке на Театральной площади

Отметим, что учитывая сохраняющуюся потребность в яйце, принято решение об организации не менее десяти точек продажи яйца по фиксированной цене на каждой ярмарке выходного дня. Также обращаем внимание, что все птицефабрики области работают в штатном режиме, производство яйца полностью покрывает потребности жителей.
Министерство сельского хозяйства области