Более 170 сельхозтоваропроизводителей представили продукцию на ярмарке на Театральной площади

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Сегодня на Театральной площади Саратова проходит традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Свою продукцию представляют 173 сельхозтоваропроизводителя более чем из 20 муниципальных районов области и города Саратова. Организовано более 230 торговых мест.Напомним, в минувшую субботу, 13 января, ярмарочная торговля прошла в усеченном формате и была обусловлена низкой температурой воздуха.20 января продажа всех продуктов, в том числе фруктов, овощей, яиц, некоторых видов молочной продукции возобновилась. К началу работы сегодняшней ярмарки было организовано семь точек по продаже яйца. Цена осталась прежней - 85 руб/десяток. Кроме того, в оперативном режиме была организована дополнительная поставка яйца с Покровской птицефабрики. Количество локаций по продаже яйца увеличено до девяти, в общей сложности посетителям ярмарки предложено более 170 000 штук яиц.Отметим, что учитывая сохраняющуюся потребность в яйце, принято решение об организации не менее десяти точек продажи яйца по фиксированной цене на каждой ярмарке выходного дня. Также обращаем внимание, что все птицефабрики области работают в штатном режиме, производство яйца полностью покрывает потребности жителей.Министерство сельского хозяйства области