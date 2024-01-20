20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
20:44 | 19 января
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки
18:00 | 19 января
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж
17:00 | 19 января
В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»
16:00 | 19 января
Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию
15:00 | 19 января
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
14:00 | 19 января
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц
13:00 | 19 января
Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе
12:00 | 19 января
Саратовские пианисты - победители международного конкурса
11:00 | 19 января
За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья
10:00 | 19 января
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки

Новости
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки


Иван Унгуряну, представитель инициативной группы пос.Мирный, президент федерации функционального многоборья и тяжелой атлетики Саратовской области

- Я вместе с жителями микрорайона обязательно приму участие в формировании программы развития Кировского района. Я проживаю в поселке Мирный уже много лет.
Сам занимаюсь благоустройством лесного массива "Сосенки" в поселке Мирный уже несколько лет совместно с администрацией.
Хочется чтобы частный сектор, поселки также развивались. Мы ждём появления спортивных площадок на территории пруда Семхоз и будем обязательно вместе с федерацией спортивного многоборья принимать участие в общественном контроле при установке нового оборудования.
Конечно же хотелось, чтобы больше дорог из грунтовых стали асфальтовыми. Производилась реконструкция сетей водоснабжения.
Все свои предложения уже внесли. Будем продолжать совместно работать над развитием Кировского района.