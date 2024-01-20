Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки

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Иван Унгуряну, представитель инициативной группы пос.Мирный, президент федерации функционального многоборья и тяжелой атлетики Саратовской области- Я вместе с жителями микрорайона обязательно приму участие в формировании программы развития Кировского района. Я проживаю в поселке Мирный уже много лет.Сам занимаюсь благоустройством лесного массива "Сосенки" в поселке Мирный уже несколько лет совместно с администрацией.Хочется чтобы частный сектор, поселки также развивались. Мы ждём появления спортивных площадок на территории пруда Семхоз и будем обязательно вместе с федерацией спортивного многоборья принимать участие в общественном контроле при установке нового оборудования.Конечно же хотелось, чтобы больше дорог из грунтовых стали асфальтовыми. Производилась реконструкция сетей водоснабжения.Все свои предложения уже внесли. Будем продолжать совместно работать над развитием Кировского района.