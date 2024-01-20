20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
20:44 | 19 января
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки
18:00 | 19 января
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж
17:00 | 19 января
В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»
16:00 | 19 января
Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию
15:00 | 19 января
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
14:00 | 19 января
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц
13:00 | 19 января
Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе
12:00 | 19 января
Саратовские пианисты - победители международного конкурса
11:00 | 19 января
За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья
10:00 | 19 января
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж

Новости
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж


Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу «Мой экспорт».

Интенсив будет проходить три дня с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выйти на зарубежные рынки с потенциальной продукцией для экспорта.

«Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысяч контрактов на общую сумму более 90 млрд рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Предприниматели зарегистрируются на подходящей онлайн-площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают, как увеличить продажи на интернет-площадках.

Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задавать вопросы кураторам и получать обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.

Зарегистрироваться можно по ссылке до 9 февраля: https://forms.yandex.ru/u/658c34b75056900cb9171d84/. Количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.