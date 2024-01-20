Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж

просмотров: 139

Минэкономразвития РФ, портал мойбизнес.рф совместно с Российским экспортным центром запускают бесплатный интенсив для предпринимателей по экспортной электронной торговле через платформу «Мой экспорт».Интенсив будет проходить три дня с 12 по 14 февраля для предпринимателей, планирующих выйти на зарубежные рынки с потенциальной продукцией для экспорта.«Выход на экспорт – достаточно сложная задача, а для малого и среднего бизнеса она вдвойне труднее. Здесь предпринимателям помогает государство: в 2023 году помощь по направлению экспорта получили почти 28 тысяч компаний, которые заключили 2,6 тысяч контрактов на общую сумму более 90 млрд рублей. Сейчас в условиях информационного шума бизнесу важно получать информацию о тонкостях экспорта из проверенных источников. Поэтому Минэкономразвития вместе с Российским экспортным центром запускает новую программу для предпринимателей – интенсив по экспортной интернет-торговле», – сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.Участники узнают, какие инструменты существуют для экспортной деятельности и как начать экспортную торговлю в онлайн-формате. Предприниматели зарегистрируются на подходящей онлайн-площадке, подготовят карточки товара для размещения на платформе, а также узнают, как увеличить продажи на интернет-площадках.Интенсив пройдет на платформе VK с возможностью задавать вопросы кураторам и получать обратную связь по домашним заданиям. В качестве бонуса участники узнают, как разместить продукцию на WeChat бесплатно и найти покупателей без знания китайского языка.Зарегистрироваться можно по ссылке до 9 февраля: https://forms.yandex.ru/u/658c34b75056900cb9171d84/. Количество участников неограниченно. Вебинары проведут эксперты Российского экспортного центра.Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. «Мой экспорт» является одним из фокусов национального проекта Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.