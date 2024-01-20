В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»

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В Год семьи в Саратовской области начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех». Сразу на двух площадках территориальных кадровых центров «Работа России» в Саратове и Балакове прошли первые заседания женских сообществ.Для первой встречи женского клуба была выбрана тема «Год семьи: действующие меры поддержки». Карьерные консультанты кадровых центров проинформировали обо всех действующих программах и мерах поддержки для семей в Саратовской области. А участницы заседания рассказали о своих жизненных приоритетах, самореализации и воспитании детей.Для участниц клуба также прошел специальный мастер-класс по формированию навыков самопрезентации и знакомству с методикой «Колесо жизненного баланса».«На своих заседаниях женский клуб «Семья. Карьера. Успех» будет проводить консультирование в вопросах построения личного карьерного трека и профессионального развития, поможет женщинам, воспитывающим детей, а также семьям участников СВО в выборе программ бесплатного обучения, повышения конкурентоспособности на рынке труда, в том числе соискательницам 50+. Клуб будет оказывать поддержку женским предпринимательским инициативам, социальным и творческим проектам и многое другое», - рассказали в министерстве труда и социальной защиты области.Напомним, что Саратовская область вошла в число 12 регионов-участников второй волны проекта по комплексной модернизации службы занятости в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.Благодаря участию в комплексной модернизации все помещения центров занятости будут соответствовать стандартам бренда «Работа России». Поменяются и подходы к работе службы занятости, фокус будет направлен на комплексное решение запросов соискателей и работодателей. Внедрение новых сервисов и услуг, цифровизация, проактивный, индивидуальный и клиентоцентричный подход к клиентам позволят ускорить процесс оказания услуг и повысить их качество.