Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию

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В Историческом парке открылась моно-выставка, демонстрирующая одну из подлинных дивидендных акций Бельгийского анонимного акционерного общества, занимавшегося электрификацией и устройством трамвайного движения в городах России с конца ХIХ века.— В связи с началом модернизации трамвайных путей все мы становимся свидетелями новейшей истории развития трамвайного движения в Саратове! Исторический парк совместно с Государственным архивом Саратовской области и Областной универсальной научной библиотекой представляют ретроспективу появления в нашем городе этого вида общественного транспорта. Проект объединит исторические факты и современные технологии, которые позволят нашим посетителям больше узнать об этой теме, — рассказал на открытии проекта директор Исторического парка Дмитрий Кубанкин.Документ, размещенный в витрине, положил начало формированию Историческим парком коллекции предметов, рассказывающих об истории саратовского трамвая и его роли в жизни города. Стать участником этого увлекательного процесса могут не только саратовцы, но и любой житель нашей страны, в семейном архиве которого найдутся артефакты, связанные с данной темой. Это могут быть проездные или «счастливые» билеты; фотографии, запечатлевшие различные модели трамваев на улицах города; газетные статьи; марки и открытки; юбилейные значки и жетоны; или даже таблички с названиями трамвайных маршрутов и форма вагоновожатых; в общем, все, что хранит более чем вековую историю этого любимого многими вида общественного транспорта.Как передать артефакты в фондовую службу Исторического парка, подскажут администраторы. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (8452) 69-50-34.Подлинную дивидендную акцию Бельгийского анонимного акционерного общества можно найти в межвыставочном пространстве первого этажа. Вход свободный.