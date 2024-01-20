В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»

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С 11 января начался набор специалистов для участия в просветительской программе «Лига экскурсоводов». В рамках проекта тысячи участников со всей страны посоревнуются в профессиональном мастерстве, проверят свои знания, разработают новые региональные авторские маршруты и сформируют отраслевое профессиональное сообщество, идея создания которого одобрена Президентом России Владимиром Путиным летом 2023 года. Имена лучших экскурсоводов огласят 12 апреля на финальном очном этапе программы на площадке Международной выставки-форума «Россия».Реализацией проекта займутся Российское общество «Знание» и президентская платформа «Россия – страна возможностей» в партнерстве с программой Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Регистрация в просветительской программе, включающей конкурс профессионального мастерства, доступна как для опытных специалистов, так и для любителей. Совершеннолетние россияне примут участие в отборе в номинациях «Промышленная экскурсия», «Культурно-познавательная экскурсия», «Детская экскурсия», «Экскурсия без границ», «Волонтерско-экскурсионная деятельность» и «Цифровая экскурсия».Присоединиться сможет и подрастающее поколение: специально для конкурсантов в возрасте от 8 до 17 лет разработана номинация «Юный экскурсовод».Для участия необходимо в срок до 18 февраля заполнить анкету на официальном сайте проекта: https://ekskursovody.rsv.ru/, затем пройти профильное тестирование и онлайн-обучение на базе Знание.Академия по стандарту полезных поездок по стране программы «Больше, чем путешествие» и всероссийского проекта «Мастера гостеприимства».После завершения сбора заявок специально сформированные в каждом субъекте комиссии отберут участников, которые выйдут в региональный этап «Лиги». В его рамках конкурсантам до 20 марта предстоит провести авторскую экскурсию в родном регионе, пройти экспертное интервью и презентовать свой туристический продукт профессионалам индустрии.Итоги «Лиги экскурсоводов» подведут в Москве с 10 по 12 апреля на Международной выставке-форуме “Россия”. В столице для претендентов на победу проведут подготовку к аттестации и кейс-марафон. Лекции для них проведут ведущие эксперты туристической отрасли. Церемония награждения призеров состоится 12 апреля.Все финалисты войдут в сообщество Знание.Лектор флагманского проекта Российского общества «Знание», в сообщество проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей», включат свои предложения для реализации в рамках программы «Больше, чем путешествие», получат возможность прохождения профильной программы повышения квалификации и ценные призы.