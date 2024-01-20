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В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц

Новости
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц


На заседании противоэпизоотической комиссии при Правительстве области обсудили меры защиты региона от возникновения вспышек особо опасных болезней - африканской чумы свиней и гриппа птиц в связи с осложнением эпизоотической ситуации по данным инфекциям в регионах Российской Федерации. Заседание провел заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский. В формате ВКС в мероприятии приняли участие руководители птицеводческих и свиноводческих предприятий.

Начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил, что территория Саратовской области на сегодня благополучна по гриппу птиц и африканской чуме свиней. С целью контроля ситуации по данным инфекциям в 2023 году ветеринарными лабораториями проведено более 22 тысяч исследований на грипп птиц, 14 тысяч - на АЧС.

Основные факторы заноса и распространения заболеваний - несоблюдение требований ветеринарного законодательства, нарушение режима биологической защиты на предприятиях промышленного типа, сокрытие хозяйствующими субъектами фактов заболевания и падежа птицы и свиней, отсутствие объективного учета сельскохозяйственных животных.

С целью обеспечения защиты предприятий от заноса инфекций зампред Правительства области потребовал от руководителей птицефабрик и свиноводческих предприятий обеспечить работу хозяйств в режиме повышенной биологической безопасности по принципу предприятий «закрытого типа», а также обратил особое внимание на необходимость дополнительной тепловой обработки кормов.

В части профилактики заболеваний ответственным службам и ведомствам поручено обеспечить контроль за перемещением живых животных, исключить выгульное содержание свиней/птицы в личных подсобных хозяйствах, усилить мониторинг дикой фауны с целью выявления больных, павших животных, а также обеспечить проведение активной информационно-разъяснительной работы среди владельцев животных по вопросам недопущения заноса и распространения гриппа птиц, африканской чумы свиней и правилам содержания животных.