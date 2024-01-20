Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе

просмотров: 160

«Я уверен, что мы восстановим историческое здание Саратовского театра оперы и балета и оно еще послужит на благо региональной культуры. Наш театр любят и закономерно, что важнейший вопрос на сегодня: что будет с театром? От губернатора услышали главное – ремонтные работы будут продолжены, дополнительные бюджетные деньги для театра оперы и балета выделены», – сказал Виктор Григорьев, народный артист России, солист Саратовского академического театра оперы и балета.Как объяснил губернатор Роман Бусаргин эти средства будут направлены на первоочередные строительные работы, пока идет судебное разбирательство с генподрядчиком, с которым расторгнут контракт.По словам Григорьева, артисты с волнением следят за ходом реконструкции нашего театра. – В Москве и Петербурге успешно реставрируют здания театров. Мы верим в счастливую судьбу саратовского оперного театра.