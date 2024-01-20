Саратовские пианисты - победители международного конкурса

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Стали известны итоги III Международного конкурса пианистов имени Нильсена.Конкурс посвящен Владимиру Владимировичу Нильсену (1910 – 1998) - пианисту русско-норвежского происхождения. Он выдающийся представитель петербургской фортепианной школы, профессор Петербургской и Киевской консерваторий, воспитавший более 200 учеников, работающих в разных странах от США до Южной Кореи.В этом году участие в конкурсе принимали более 90 исполнителей из России, Китая, США, Бразилии и Турции.За награды боролись 73 солиста и 10 фортепианных дуэтов. Выступления оценивало высококвалифицированное жюри, в составе которого были концертирующие исполнители России и зарубежья, ученики В. В Нильсена, ведущие пианисты из России, Латвии, Бразилии и США.Среди представителей 54 учебных заведений из 23 регионов России были и студенты Саратовского областного колледжа искусств, которые продемонстрировали прекрасное исполнительское мастерство.В возрастной группе от 18 до 19 лет первое место заняла Мария Беляева (класс Александры Богачевой).Успешно выступили студенты и в возрастной группе 16 – 17 лет:Лучшими в этой категории стали сразу две пианистки, которые разделили первое место - Александра Сорокина (класс Александры Богачевой) и Софья Царева (класс Анатолия Несоленова).Звание лауреата III степени завоевала Ксения Леонова (класс Натальи Ковалик).Дипломантами в этой возрастной категории стали Елизавета Маркелова; Анастасия Побединская; Сарсен Инкарбеков; Лилия Федотова.