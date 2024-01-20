За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

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Федеральная программа «Стимул» была запущена еще в 2011 году, а позже вошла в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Она предполагала субсидирование строительства социальной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах: школ и детских садов, больниц и поликлиник, очистных сооружений и даже автомобильных дорог. С 2022 года субсидия в рамках программы предоставляется только на строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.«Это существенная помощь застройщику совместно с муниципалитетом, когда ведется комплексное освоение территорий, имеется возможность строительства соцобъектов и объектов коммунальной инфраструктуры одновременно с возведением жилья. Так получается гораздо быстрее и эффективнее, - подчеркнул министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов. - В период с 2018 по 2023 годы по программе в области ввели 3 детских сада, 1 детскую и 1 взрослую поликлиники, 8 автомобильных дорог, а также 6 объектов инженерной инфраструктуры. Построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья. Объем финансирования составил 2,7 млрд рублей».В прошлом году в рамках проекта осуществлялось строительство 7 объектов капитального строительства с объемом финансирования более 440 млн руб., включая автомобильную дорогу «п. Солнечный-2 – п. Расково» , строительство которой началось в 2023 году по инициативе губернатора региона Романа Бусаргина. Финансирование в рамках проекта в текущем году - около 500 млн руб.«Напомню, что главный показатель программы «Стимул» — ввод жилья. В прошлом году он составил порядка 275 тыс. кв. метров», - резюмировал министр.Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области