Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации

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Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали волноводный СВЧ-фильтр со сверхузкой полосой пропускания, который может применяться в радиоэлектронных системах наземной и космической связи, а также спутниковой навигации.Напомним, волноводные фильтры успешно адаптированы для работы на разных частотах микроволнового диапазона, обладают высоким уровнем надежности при эксплуатации в условиях сильных внешних воздействий и могут применяться, например, в составе устройств мультиплексирования сигналов.Отличительной особенностью разработки ученых СГТУ стало улучшение эксплуатационных параметров. В частности, увеличение уровня рабочих мощностей передаваемых электромагнитных сигналов, что позволяет передавать сигналы на более дальние расстояния, уменьшение массогабаритных показателей изделия, что особенно важно для спутниковых систем связи, значительное снижение влияния помех атмосферного, искусственного и космического происхождения на сигнал, что предопределяет скорость передачи информации, а также снижение потерь мощности внутри фильтра и обеспечение более высокой надежности при эксплуатации.Авторы разработки: доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» Института электронной техники и приборостроения Вячеслав Комаров и выпускник той же кафедры Марат Лукьянов.«Интенсификация развития систем космической связи предъявляет все более жесткие требования к их эксплуатационным параметрам и характеристикам. В большинстве современных систем спутниковой связи применяются устройства узкополосной фильтрации с относительной полосой 0,5...1%, но, как показывает анализ тенденций развития данного научного направления, задача структурного синтеза сверхузкополосных фильтров с полосами менее 0,1% в настоящее время становится все более актуальной», – рассказывает Вячеслав Комаров.Полученный учеными патент позволит создавать функциональные устройства фильтрации и мультиплексирования радиосигналов для новых перспективных радиоэлектронных комплексов наземной и космической связи в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы.