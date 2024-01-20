20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
Новости
20:44 | 19 января
Преобразование Кировского района: жители пос. Мирный ждут новые спортплощадки
18:00 | 19 января
Три дня на экспорт: бизнес научат продавать товары за рубеж
17:00 | 19 января
В Год семьи на площадках кадровых центров региона начал работать женский клуб «Семья. Карьера. Успех»
16:00 | 19 января
Исторический парк «Россия — Моя история» предлагает саратовцам сформировать музейную коллекцию
15:00 | 19 января
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
14:00 | 19 января
В региональном управлении ветеринарии обсудили меры профилактики АЧС и гриппа птиц
13:00 | 19 января
Артисты оперного театра уверены в его счастливой судьбе
12:00 | 19 января
Саратовские пианисты - победители международного конкурса
11:00 | 19 января
За шесть лет по программе «Стимул» в регионе построено и введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья
10:00 | 19 января
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации

Новости
Ученые СГТУ разработали высокоизбирательный фильтр для систем спутниковой связи и навигации


Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. разработали волноводный СВЧ-фильтр со сверхузкой полосой пропускания, который может применяться в радиоэлектронных системах наземной и космической связи, а также спутниковой навигации.

Напомним, волноводные фильтры успешно адаптированы для работы на разных частотах микроволнового диапазона, обладают высоким уровнем надежности при эксплуатации в условиях сильных внешних воздействий и могут применяться, например, в составе устройств мультиплексирования сигналов.

Отличительной особенностью разработки ученых СГТУ стало улучшение эксплуатационных параметров. В частности, увеличение уровня рабочих мощностей передаваемых электромагнитных сигналов, что позволяет передавать сигналы на более дальние расстояния, уменьшение массогабаритных показателей изделия, что особенно важно для спутниковых систем связи, значительное снижение влияния помех атмосферного, искусственного и космического происхождения на сигнал, что предопределяет скорость передачи информации, а также снижение потерь мощности внутри фильтра и обеспечение более высокой надежности при эксплуатации.

Авторы разработки: доктор технических наук, профессор кафедры «Радиоэлектроника и телекоммуникации» Института электронной техники и приборостроения Вячеслав Комаров и выпускник той же кафедры Марат Лукьянов.

«Интенсификация развития систем космической связи предъявляет все более жесткие требования к их эксплуатационным параметрам и характеристикам. В большинстве современных систем спутниковой связи применяются устройства узкополосной фильтрации с относительной полосой 0,5...1%, но, как показывает анализ тенденций развития данного научного направления, задача структурного синтеза сверхузкополосных фильтров с полосами менее 0,1% в настоящее время становится все более актуальной», – рассказывает Вячеслав Комаров.

Полученный учеными патент позволит создавать функциональные устройства фильтрации и мультиплексирования радиосигналов для новых перспективных радиоэлектронных комплексов наземной и космической связи в соответствии с Федеральной космической программой России на 2016-2025 годы.