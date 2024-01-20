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Служба занятости проконсультирует студентов вузов в «Улетном экспрессе»

Новости
Служба занятости проконсультирует студентов вузов в «Улетном экспрессе»


19 января студенты саратовских вузов отправятся в путешествие на «Улетном экспрессе». Этот уникальный региональный проект реализуется уже не первый год при поддержке ОАО «Российские железные дороги».

«Улетный экспресс» проследует по маршруту из Саратова в Князевку, Багаевку и обратно. Время в пути составит около двух часов, которые участники мероприятия проведут с пользой. В тематических вагонах студентам представят презентации научных, социальных и волонтерских проектов.

Сотрудники центра занятости Саратовской области презентуют студентам услуги и сервисы службы занятости, обсудят вопросы трудоустройства, возможность открытия собственного дела и получение новых профессиональных навыков. Для молодых людей также пройдет мастер-класс «Ориентируемся на портале Работа России».

Начало мероприятия на железнодорожном вокзале Саратова в 13:30, отправление «Улетного экспресса» в 14:20.