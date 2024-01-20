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Модернизация школьных музеев позволит не забывать боевые заслуги саратовских участников СВО

Новости
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил новую региональную программу модернизации школьных музеев, которая будет реализована в 2024 году.

Модернизация школьных музеев позволит не забывать боевые заслуги саратовских участников СВО

Глава региона подчеркнул, что в ста образовательных учреждениях региона будут проведены необходимые ремонтные работы музеев, а также расширены экспозиции ключевых исторических событий. Губернатор призвал посвятить отдельную часть школьных музейных выставок жителям области, участвующим в специальной военной операции.

Заместитель комитета по делам ветеранов областной Думы, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин отметил важность реализации данного проекта в регионе и дал нашему информагенству свои комментарии. Парламентарий отметил, что комитетом по делам ветеранов областного парламента совместно с военно-патриотическими и ветеранскими организациями была проделана колоссальная работа по подготовке предложения на имя губернатора по вопросу оснащения музеев образовательных учреждений области экспозициями, посвящёнными подвигу наших земляков в зоне СВО. Также депутат призвал всех ответственных за реализацию программы муниципальных чиновников, отнестись к инициативе регионального руководства с должным вниманием, чтобы не допустить бюрократических преград на местном уровне.

«Очень важное и своевременное решение Романа Викторовича. Реализация данного проекта обсуждалась на прошлогодних депутатских слушаниях, посвящённых военно-патриотическому воспитанию детей. Учителя школ, представители ветеранских организаций, министр образования области, все депутаты областной думы, да и сама молодёжь приветствовали возможность расширения музейных выставок в образовательных учреждениях, посвящённых специальной военной операции. Отрадно, что наши усилия оказались не напрасны, а наши предложения были услышаны и приняты во внимание на высшем уровне. Уверен, реализация целей данной региональной программы позволит всем нам не забывать боевые заслуги наших соотечественников.». – отметил Вячеслав Калинин.