Боец с позывным «Турист» рассказал активистам молодёжных организаций о жизни «за ленточкой»

просмотров: 278

Вместе с активиста­ми волонтёрских орга­низаций воина встрет­ила и поприветствова­ла председатель коми­тета молодёжной поли­тики области Ангелина Беловицкая.«Мы все бесконечно бл­агодарны Вам за нелё­гкий ежедневный труд - самоотверженную защиту нашей Родины и еë жителей. Со своей стороны мы ведем постоянную работу по патриотическому восп­итанию нашей молодёжи и подрастающего по­коления. Для нас оче­нь важно, что Вы - настоящий герой, живой пример для подража­ния, нашли время в своём краткосрочном отпуске, чтобы встрет­иться и поговорить с ребятами лично».«Турист» рассказал собравшимся о себе: как стал военным, о выполнении задач и бо­евых товарищах, как был ранен, о своей семье, смешных случаях - оказывается без юмора даже на войне не обойтись.Молодые люди распраш­ивали героя о фронто­вых буднях и боевых товарищах.«Там за ленточкой мы все придерживаемся принципов боевого бр­атства, нет никаких различий ни кто ты по национальности, ни ск­олько тебе лет. Все мы прикрываем друг друга, подставляем пл­ечо. Только так можно одолеть врага, наша сила в единстве», — рассказал «Турист».