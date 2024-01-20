Боец с позывным «Турист» рассказал активистам молодёжных организаций о жизни «за ленточкой»
В рамках проекта «Твой герой» боец специального военного подразделения, боевой офицер, находящийся в краткосрочном отпуске, встретился с саратовской молодёжью.
Вместе с активистами волонтёрских организаций воина встретила и поприветствовала председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.
«Мы все бесконечно благодарны Вам за нелёгкий ежедневный труд - самоотверженную защиту нашей Родины и еë жителей. Со своей стороны мы ведем постоянную работу по патриотическому воспитанию нашей молодёжи и подрастающего поколения. Для нас очень важно, что Вы - настоящий герой, живой пример для подражания, нашли время в своём краткосрочном отпуске, чтобы встретиться и поговорить с ребятами лично».
«Турист» рассказал собравшимся о себе: как стал военным, о выполнении задач и боевых товарищах, как был ранен, о своей семье, смешных случаях - оказывается без юмора даже на войне не обойтись.
Молодые люди распрашивали героя о фронтовых буднях и боевых товарищах.
«Там за ленточкой мы все придерживаемся принципов боевого братства, нет никаких различий ни кто ты по национальности, ни сколько тебе лет. Все мы прикрываем друг друга, подставляем плечо. Только так можно одолеть врага, наша сила в единстве», — рассказал «Турист».
Вместе с активистами волонтёрских организаций воина встретила и поприветствовала председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.
«Мы все бесконечно благодарны Вам за нелёгкий ежедневный труд - самоотверженную защиту нашей Родины и еë жителей. Со своей стороны мы ведем постоянную работу по патриотическому воспитанию нашей молодёжи и подрастающего поколения. Для нас очень важно, что Вы - настоящий герой, живой пример для подражания, нашли время в своём краткосрочном отпуске, чтобы встретиться и поговорить с ребятами лично».
«Турист» рассказал собравшимся о себе: как стал военным, о выполнении задач и боевых товарищах, как был ранен, о своей семье, смешных случаях - оказывается без юмора даже на войне не обойтись.
Молодые люди распрашивали героя о фронтовых буднях и боевых товарищах.
«Там за ленточкой мы все придерживаемся принципов боевого братства, нет никаких различий ни кто ты по национальности, ни сколько тебе лет. Все мы прикрываем друг друга, подставляем плечо. Только так можно одолеть врага, наша сила в единстве», — рассказал «Турист».