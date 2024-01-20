В Саратовской области за месяц попали под охрану три природных объекта

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В Саратовской области ежегодно появляются новые особо охраняемые природные территории. Так, только за несколько недель прошлого и наступившего года в регионе их появилось три – национальный парк «Дьяковский лес» в Краснокутском районе, «Урочище Тинь-Зинь» в Энгельсе, а теперь и «Сарминская тюльпанная степь» для сохранения популяции тюльпана Геснера.«Площадь тюльпанной степи, находящейся под охраной, составила более 764 га. Расположена она в Ершовском районе Саратовской области. Весной текущего года ученые Саратовского государственного университета рекомендовали создание ООПТ для сохранения этих редких цветов. Вместе с вновь образованной у нас теперь 97 таких природных объектов», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.Напомним, после придания статуса ООПТ на указанных территориях планируется запретить капитальное строительство, изменение гидрологического режима, а также иные виды хозяйственной деятельности и природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов.«Стоит отметить, что скашивание травы в степных ООПТ запрещено только на период цветения тюльпанов, это примерно 2-3 недели весной ежегодно. В другое время выпас скота и покос травы только приветствуется, поскольку препятствует возникновению пожаров и сохраняет экологический баланс в природе», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.