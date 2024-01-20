20 ЯНВАРЯ 2024 СУББОТА
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В Саратовской области прошла юбилейная выставка китайской культуры

Новости
В Саратовской области прошла юбилейная выставка китайской культуры


В модельной библиотеке поселка Степное Советского района открылась юбилейная 35-я передвижная выставка «Волга и Янцзы – великие реки дружбы», организатором которой выступил востоковед, коллекционер, переводчик, преподаватель японского и китайского языков Юрий Баринов.

«В 2024 – 2025 гг. в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина пройдут Годы культуры России и Китая. В Советском районе открылась юбилейная 35-я выставка китайской культуры, посетить которую можно будет в течение месяца. В экспозиции представлены статуэтки, вазы, памятные медали, чайная посуда, многочисленные деревянные шкатулки, инкрустированные фигурками и орнаментом из перламутра и слоновой кости», - сообщил Юрий Баринов.