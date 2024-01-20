В Саратове продолжается реконструкция трамвайной сети

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Специалисты ООО «СП ТрансТоннельСтрой» работают на маршруте № 8 «Трамвайная сеть от остановки Стадион «Волга» - ул. Усиевича Г.А., завод Зуборезных станков - Комсомольский пос.».На объекте протяженностью 6,4 километра работает специализированная техника – автосамосвалы, автокран, три катка, шесть экскаваторов, фронтальный погрузчик, автокран-манипулятор, грейдер.В настоящее время полностью выполнены демонтаж тяговых подстанций, планировка площадки под устройство сварочного цеха, устройство выравнивающего (песчаного) основания под укладку плит для сварочного цеха, произведена укладка плит и установлен цех.Близок к завершению демонтаж рельсового пути на этом маршруте (87%) и демонтаж контактной сети – 85%, ведется демонтаж опор контактной сети. Рабочие осуществляют переустройство сетей связи, канализации и водоснабжения, а также теплоснабжения. Начато бурение скважин под опоры новой контактной сети.